28 processen-verbaal voor niet-naleven coronamaatregelen in Knokke-Heist: “Niet verbaliseren om te verbaliseren, maar hardleerse overtreders kunnen we niet negeren” Mathias Mariën

02 juni 2020

11u45 0 Knokke-Heist De politie van Knokke-Heist heeft het voorbije verlengde weekend 28 processen-verbaal opgesteld voor hardleerse overtreders. “We proberen in de eerste plaats zichtbaar aanwezig te zijn en te sensibiliseren, maar wie hardleers is, krijgt een boete", zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe.

Het was de voorbije dagen druk aan zee, zéér druk. Dat stelde ook de politie van Knokke-Heist vast. Dat de sociale afstand op die manier vaak moeilijk te handhaven was, liet bevoegd schepen Anthony Wittesaele (GBL) in een eerste evaluatie al noteren. Bij de politie richten ze zich momenteel in de eerste plaats op samenscholingen. Ondanks de vele waarschuwingen blijven die er nog steeds zijn. “We willen niet verbaliseren om te verbaliseren", zegt Van Eenooghe. “Maar als we merken dat mensen zich verbaal agressief opstellen of meerdere keren worden betrapt, stellen we wél nog proces-verbaal op.” Het voorbije weekend werden zo 28 pv’s uitgeschreven.