27ste Sculpture Link gaat ‘coronaproof’ van start Mathias Mariën

18 juni 2020

08u45 0 Knokke-Heist Wie deze zomer kunst wil ontdekken in de openlucht, kan dat tijdens de 27ste editie van Sculpture Link in Knokke. Die is dinsdag van start gegaan.

De openluchttentoonstelling pakt dit jaar uit met werk van kunstenaar Antoine Leclercq. Hij is gepassioneerd door tuinen en grote open ruimtes. De kunstenaar behoort tot een verfijnde school die elke vorm van onnodige versieringen overboord gooit. Leclercq werkt vaak met cortenstaal, een zelfgepatineerd staal met een geforceerde oppervlakte dat geregeld buitenshuis wordt gebruikt voor zijn roestkleurige patina en weerstand tegen de weersomstandigheden. De beeldenwandeling (of -fietstocht) loopt over de zeedijk vanuit Het Zoute richting Heist-West en eindigt aan CC Scharpoord. Daar vindt van 8 tot en met 16 augustus de 45ste editie van Art Nocturne plaats, met zo’n veertig kramen.