26 meter hoge torenspits voor Sint-Niklaaskerk staat klaar (en nu nog in elkaar steken) Mathias Mariën

14 juni 2019

19u05 0 Knokke-Heist Aan de Sint-Niklaaskerk in Westkapelle is alles in gereedheid gebracht voor de assemblage van de torenspits.

De spits van 26 meter hoog werd beneden volledig samengesteld tot vier grote segmenten. In principe was het de bedoeling dat er deze week nog kranen zouden ingezet worden om de torenspits te monteren. Door de felle wind en het aanhoudende slechte weer bleek dat niet mogelijk. In principe zal begin volgende week gestart worden met de assemblage. Op 6 december moet de vernieuwde Sint-Niklaaskerk volledig klaar zijn voor heropening.