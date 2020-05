20.000 uitgeleende titels van bib Knokke-Heist kunnen tot 30 juni boetevrij ingeleverd worden Mathias Mariën

17u09 0 Knokke-Heist Uitgeleende boeken kunnen tot 30 juni zonder boete opnieuw ingeleverd worden in de bibliotheken in Knokke-Heist.

De hoofdbibliotheek is voorlopig sowieso nog niet toegankelijk door het plaatsen van nieuwe verlichting. Om alle leners te blijven voorzien van het nodige lees-, kijk- en luistervoer organiseerde de bib sinds 6 april een afhaaldienst waar massaal gebruik van werd gemaakt. Momenteel zijn er dan ook meer dan 20.000 boeken, cd’s en dvd’s uitgeleend. Vanaf nu kun je die opnieuw inleveren.

In de filialen Heist en Westkapelle kan dit via de inleverbus. In de hoofdbibliotheek Scharpoord wordt de inleverbus niet gebruikt, maar moet dit via de hoofdingang van het Cultuurcentrum Scharpoord. Hou er rekening mee dat Scharpoord momenteel enkel open is op weekdagen tussen 9 en 17 uur. Op zaterdag, zondag en op feestdagen is de bib gesloten.

Omdat veiligheid primeert, worden teruggekeerde materialen 72 uur in quarantaine gehouden vooraleer ze opnieuw beschikbaar worden voor uitleen.

Bij de bib benadrukken ze dat niet iedereen zich meteen naar de bib hoeft te haasten. Om een veilige spreiding te garanderen, zijn alle uitgeleende materialen automatisch boetevrij tot en met 30 juni. Als je merkt dat de file te lang zou zijn, keer je misschien beter op een ander tijdstip terug.