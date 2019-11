18 maanden cel voor winkeldief die koekjes in winkel opat Mathias Mariën

06 november 2019

12u11

De Brugse strafrechter heeft een 41-jarige man uit Knokke-Heist bij verstek veroordeeld tot 18 maanden effectieve gevangenisstraf voor vijf winkeldiefstallen. Van een pak Tuc-koekjes begon Steve V. zelfs al te eten in de winkel. Zijn buit had een totale waarde van amper 98,84 euro.

Op 2 januari 2018 ging de beklaagde in de Carrefour Market in Zeebrugge aan de haal met een leesbril, haarverzorgingscrème, tipp-ex, een glazen pot kersen, een fles wodka en een pak koekjes. Tijdens het rondwandelen in de winkel was hij al van die Tuc-koekjes beginnen eten. Steve V. werd op 24 januari 2018 op heterdaad betrapt bij het stelen van een fles wodka in de Lidl in Knokke-Heist. Bij zijn arrestatie bleek dat hij een gestolen pull en een gestolen broek droeg. Die kleren maakte de beklaagde in de weken of maanden daarvoor buit bij Bristol in Knokke-Heist. Ten slotte moest de man zich ook verantwoorden voor een winkeldiefstal bij de Proxy Delhaize in Blankenberge. Daar stal hij mondwater, een tube lijm en een blikje bier. Uit het onderzoek bleek dat de beklaagde met een ernstige alcoholverslaving kampte. Bij de behandeling van zijn zaak kwam hij echter niet meer opdagen, waardoor hij bij verstek werd berecht.