17 inwoners van Knokke-Heist slachtoffer van cybercriminelen: minstens 565.000 euro buit Mathias Mariën

18 september 2020

09u09 6 Knokke-Heist De lokale politie Damme/Knokke-Heist waarschuwt opnieuw voor cybercriminelen. “De voorbije week deden zeventien inwoners aangifte bij ons politieteam met een gezamenlijk nadeel van minstens 565.000 euro”, zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe.

Oplichting via digitale kanalen is al langer een probleem en dat mochten 17 inwoners van Knokke-Heist de voorbije week ondervinden. De politie is alvast een onderzoek gestart. “De oplichters zijn inventief en gebruiken onder meer de populaire kanalen Messenger en WhatsApp om anderen op te lichten. Spijtig genoeg blijven ook de sms en e-mail een klassieker om valse berichten te versturen. Het grootste nadeel ondervond een inwoner door een valse, online advertentie voor bitcoin-beleggingen”, duidt woordvoerster Isolde Van Eenooghe.

Volgens de politie zijn het niet alleen oudere mensen die worden opgelicht, ook jongere mensen liepen in de val.

Werd je het slachtoffer van oplichting? Doe aangifte bij de lokale politie in het politiecentrum in de Van Steenestraat 10 in Knokke-Heist. Je kan ook terecht bij het Meldpunt van FOD Economie op www.meldpunt.belgie.be.