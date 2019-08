150.000 bezoekers genieten van Internationaal Vuurwerkfestival: Italië gekroond tot winnaar Mathias Mariën

26 augustus 2019

07u15 0 Knokke-Heist Italië is door de jury tot winnaar van het 40ste Internationale Vuurwerkfestival van Knokke-Heist uitgeroepen. Het beroemde vuurwerkbedrijf Giuliani Fireworks uit Rome maakte een hoogstaande indruk met hun show ‘Fantasy World’. De muziek van de show was gedurfd, een artistieke keuze van filmische muziek. Hun gevoel voor synchronisatie, afwisseling en prachtige vuurpijlen waren doorslaggevend, vond de jury.

Sinds het spektakel te zien is vanop het strand Meerlaan, kunnen tienduizenden toeschouwers aandachtig genieten van de creatieve pyrotechnische musical. Dankzij de geluidstorens en de breedte van de afvuurzone kent het festival geen gelijke in ons land. Net zoals vorig jaar genoten bezoekers niet alleen op de zeedijk van het vuurwerk maar werden heel wat horecazaken, strandbars en georganiseerd bootverkeer uitgekozen als uitvalsbasis voor de shows. Naar schatting 150.000 mensen bezochten het Internationaal Vuurwerkfestival dit jaar. Opmerkelijk, steeds meer mensen zakken vroeger af naar Knokke-Heist en pikken het Internationaal Vuurwerkfestival mee als afsluiter van een dagje in de badplaats. Zondagavond sloot België het festival traditioneel af.

Heb je dit topevenement gemist? Volgend jaar vindt het Internationaal Vuurwerkfestival plaats op 17, 19, 21, 23 en 25 augustus, telkens om 22 uur op het strand aan de Meerlaan.