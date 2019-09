145 activiteiten tijdens derde ‘Week van de Zwinstreek’ Mathias Mariën

17 september 2019

16u13 0 Knokke-Heist Zaterdag 21 september gaat de derde ‘Week van de Zwinstreek’ van start. De regio van Damme tot Breskens en van Knokke-Heist tot Sint-Laureins staat tot 29 september bol van activiteiten. “De Zwinstreek is een uniek grensoverschrijdend gebied, met prachtige natuur, rijke historie en een veelzijdig aanbod van streek- en hoeveproducten. In de Week van de Zwinstreek kan iedereen beleven hoe mooi deze gevoelsstreek is”, zegt de organisatie.

De Zwinstreek heeft een bijzonder karakter. Niet alleen door het grensoverschrijdende gebied, maar ook door de verwevenheid van natuur, historie en cultuur die de streek kenmerkt. Planten- en diersoorten gedijen in een aangenaam zeeklimaat waardoor het Zwin jaarlijks honderdduizenden vogels te vinden zijn. Daarnaast kent het gebied een grote geschiedenis en evolutie. Dit is nog steeds in volle gang met de verbreding van de Zwingeul. Vandaag de dag zijn er nog steeds veel culturele en historische kenmerken terug te vinden in het landschap.

Ondernemers laten je kennismaken met de streek

Tijdens de Week van de Zwinstreek laten ondernemers jong en oud de streek beleven met vele activiteiten rondom natuur, cultuur, historie of streek- en hoeveproducten. Zo kan je op zoek naar fossielen in het Zwin, eetbare gewassen proeven tijdens een culinaire wandeling langs de kust en grensoverschrijdende fietstochten maken door de natuur. Door de hele Zwinstreek zijn vele workshops, proeverijen en excursies georganiseerd door ondernemers. Alles samen zijn er 145 activiteiten. De Week van de Zwinstreek betrekt inwoners, recreanten, ondernemers en toeristen bij de Zwinstreek en is een initiatief van IVN in samenwerking met haar partners de gemeente Damme, Knokke-Heist, Maldegem, Sint-Laureins, Sluis, Provincie West-Vlaanderen, Provincie Zeeland en alle deelnemende organisaties.