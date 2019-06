13-jarige jongen mist begin examen door discussie met treinconducteur over supplement: “Schandalig hoe NMBS met kinderen omgaat” Mathias Mariën

24 juni 2019

15u15 2 Knokke-Heist Een 13-jarige jongen uit Knokke is de toegang ontzegd tot de trein omdat hij niet voldoende geld bij zich had om het supplement van 7 euro te betalen voor wie een ticket óp de trein wil kopen. Daardoor miste de jongen een deel van zijn examen. Volgens zijn ouders kon de jongen geen ticket kopen omdat de loketten nog niet open waren en de automaten geen geldbriefjes aanvaarden. “De treinbegeleider wou bovendien geen moeite doen om het geld te wisselen in muntstukken”, klinkt het misnoegd. Bij de NMBS betreuren ze het voorval, maar stellen ze dat de conducteur op zich enkel de regels volgde.

Het jongetje wou maandagochtend de trein van 7.39 uur nemen vanuit Knokke richting Brugge. Pas aan het station merkte de 13-jarige op dat zijn treinpas vol was. “Hij had gelukkig een briefje van 5 euro bij zich en wilde een ticket kopen”, vertellen zijn ouders. “Maar de betalingstoestellen ter plaatse aanvaarden enkel muntstukken of bankkaarten. Toen hij dit probleem aankaartte bij de treinbegeleider - want de loketten zijn op dat uur niet open in Knokke - en hij vroeg of ze eventueel wisselstukken had of dat hij op de trein mocht betalen heeft ze hierop negatief geantwoord alsook gemeld dat ‘om op de trein te betalen hij 7 euro moet opleggen en dus onvoldoende geld zou hebben.’ Ze liet een jongen op weg naar zijn examen simpelweg op het perron achter. Het is schandalig hoe de NMBS met kinderen omgaat", klinkt het misnoegd. Daardoor kwam de jongen - die terug huiswaarts keerde en met een taxi richting school trok - uiteindelijk te laat aan en miste hij een deel van het examen.

Conducteur deed werk

Bij de NMBS bevestigen ze dat de ouders een mail stuurden om uitleg te vragen. “Uiteraard betreuren we dit voorval, zeker als die jongen op weg was naar een examen”, zegt woordvoerder Bart Crols. “Maar op zich volgde de conducteur enkel de regels. Wie op de trein een ticket koopt, is verplicht 7 euro extra te betalen. Dat staat automatisch ingesteld en kan door de conducteur niet uitgeschakeld worden. Over het niet kunnen of willen wisselen van de muntstukken kunnen we ons uiteraard niet uitspreken.” De woordvoerder bevestigt ook dat de loketten in Knokke om 7.39 uur nog niet open zijn. “Dat gebeurt pas om 7.45 uur. Om veiligheidsredenen is het ook niet mogelijk om met bankbiljetten in de automaten te betalen”, aldus Crols.