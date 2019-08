100.000 bezoekers voor Cartoonfestival: dat verdient een bloemetje Mathias Mariën

30 augustus 2019

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist mocht vrijdag de 100.000ste bezoeker van het Cartoonfestival ontvangen. Daarmee is het een recordeditie.

De familie Leyman wandelde op het juiste moment het cartoonpaviljoen binnen en sleepte zo de titel van 100.000ste bezoeker in de wacht. Zij werden aangenaam verrast met fleurige bloemen, een glaasje bubbels en een leuk geschenkenpakket. Samen met hun kleinkinderen Erin (2,5), Emmeric (5), Loïc (9) en Anaïs (8) had het koppel een dagje Cartoonfestival op de planning hadden staan. De grootouders, Freddy en Viviane Leyman, wonen al meer dan tien jaar in Knokke-Heist. Hun kleinkinderen zijn afkomstig van Namen en Nijvel, maar genieten bij oma en opa van een zonnige vakantie aan zee.

Burgemeester Lippens

De familie Leyman voelde zich rijkelijk verwend met de talrijke cadeaus die ze van niemand minder dan burgemeester Graaf Leopold Lippens in ontvangst mochten nemen. Ook schepenen Jan Morbee, Annie Vandenbussche, Philippe Vlietinck en Kathleen van der Hooft waren aanwezig om de familie persoonlijk te feliciteren. De familie behoort ongetwijfeld tot de categorie trouwe bezoekers. Elk jaar opnieuw komen ze de thematentoonstelling uitgebreid ontdekken. “Wij zijn grote fan en brachten al dagelijks een bezoekje aan de tent van het Cartoonfestival”, aldus de oma. “Het is de ideale vakantiebezigheid. De kinderen kunnen hier naar hartenlust spelen en ook de knutselworkshops zijn leuk meegenomen. Vooral de constructies met LEGO-blokken zijn hun favoriete onderdeel van het cartoonpaviljoen.”