‘Zunneblomme’ Ada Aertssen viert 100ste verjaardag in WZC Duinhove Mathias Mariën

24 februari 2020

13u12 0 Knokke-Heist Ada Aertssen vierde in aanwezigheid van haar familie, verplegend- en verzorgend personeel haar 100ste verjaardag in het WZC Duinhove in Duinbergen. Schepen Kathleen van der Hooft zette de eeuwelinge in de bloemetjes en deelde namens het gemeentebestuur 3 klinkende verjaardagskussen uit.

Ada is nog een heel actieve dame die regelmatig uit eten ’s middags of her en der mensen een bezoekje brengt. Iedere dag, als het weer het wat toelaat, maakt Ada haar wandelingetje in de omgeving van Duinenhove. Meermaals per dag gaat ze ook de kat Clio vers eten en drinken geven buiten aan het gebouw.

Ada is geboren in 1920 in Brugge. Ada had één broer en heeft dus een relatief kleine familie. Ze is in Brugge blijven wonen tot ze in 1938 in Knokke is beland waar ze aan de slag ging op de gemeenteschool van Knokke bij de meisjes van het 3de kleuter.

Ook na de oorlog is ze terug gestart bij de meisjes waar ze oorspronkelijk begonnen was. Ada was kleuterjuf tot in 1976. Na haar pensioen heeft ze voor verschillende mensen uit haar familie gezorgd.

In oktober 2008 is ze verhuisd naar Duinenhove, intussen dus al meer dan 11 jaar. Ada is een zeer graag geziene persoon. Ze is altijd zo optimistisch en zou met iedereen een praatje maken. In de namiddag tijdens de cafetaria luisteren de aanwezigen vol aandacht naar haar verhalen van vroeger over wat ze allemaal heeft meegemaakt. Er word veel gelachen. Ada is om het op zijn West-Vlaams te zeggen: een echte “zunneblomme”