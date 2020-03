Roosje Françoise De Vreeze wint Sprotjesspel tijdens Carnaval Heist

Mathias Mariën

03 maart 2020

07u24 0 Knokke-Heist De winnaar van de eerste editie van het digitale Sprotjesspel is het roosje van Keizer Carnaval, Françoise De Vreeze.

Het werd haar niet makkelijk gemaakt, want nog andere sprotvangers deden ontzettend hun best en kwamen dicht in haar buurt. Françoise kreeg haar prijs overhandigd van schepen Jan Morbee. De top 5 kreeg een uniek gadget en een caféprijs. De overige spelers van de top 25 kregen eveneens een uniek gadget.

Het spel was eenvoudig: met de app kon je QR-codes scannen die in de cafés hangen. Per gescande code kreeg je punten. Extra punten kon je verdienen door zoveel mogelijk evenementen van carnaval te bezoeken zoals de carnavalbals in januari en februari, de prinsenaanstelling en uiteraard alle deelnemende sprotjescafés.