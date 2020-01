‘Perfecte ouders bestaan niet’: psychologe wijst op andere kant ouderschap tijdens lezing Mathias Mariën

06 januari 2020

14u47 0 Knokke-Heist Op donderdag 23 januari om 20 uur geeft klinisch psychologe Isabel Depestel een lezing over ‘Perfecte ouders bestaan niet’ in het CC Scharpoord in Knokke-Heist.

“Ouders verwachten veel van zichzelf : ze willen dat hun kinderen gelukkig zijn, er piekfijn uitzien en een rijk gevulde vrije tijd hebben met veel boeiende hobby’s. Bovendien willen ze hen gezonde maaltijden voorschotelen en moet het huis er kraaknet bij liggen. Achter de schermen gaat het er echter anders aan toe dan wat sociale media foto’s doen vermoeden”, klinkt het.

In deze lezing gaat psychologe Isabel Depestel samen met de deelnemers op zoek naar het echte ouderschap. Moeten we als ouder perfect zijn? Is dat wel haalbaar? Ze geeft praktische tips over hoe je werk en gezin kan combineren en hoe je tevreden kan zijn met iets minder.

De inkom bedraagt zeven euro

Info: hellahooijberg@gmail.com of 050 61 12 57