“NMBS exporteert coronavirus van Brussel naar kust”: Knokke-Heist eist waterdicht protocol Mathias Mariën

29 juni 2020

12u28 78 Knokke-Heist Knokke-Heist eist een waterdicht protocol van de NMBS over hun aanpak van de zomer. Indien er niet snel duidelijkheid komt, zal de NMBS in gebreke worden gesteld wegens de export van het coronavirus naar de Belgische kust. “Afgelopen weekend liep het echt de spuigaten uit. Tientallen bomvolle treinen, veel reizigers zonder mondmasker, hoewel dat verplicht is, maar de NMBS controleert er niet op. Onverantwoord”, zegt burgemeester Leopold Lippens.



De ongecontroleerde toevloed van bezoekers uit de grootsteden in België en Noord-Frankrijk gebeurde soms met de wagen, maar vooral per trein. Die grootsteden slagen er niet in betogingen, feestpartijen en andere massa-samenkomsten in te perken, en brengen zo de veiligheid op grote schaal in gevaar. Als diezelfde personen nadien naar Knokke-Heist afreizen, zorgt dit voor onverantwoorde en onwenselijke risico’s, vindt de burgemeester.

“Als de NMBS niet snel een actieplan heeft, zullen we hen in gebreke stellen. En dan moeten er geen treinen meer tot in Knokke rijden”, gaat Lippens verder. “Wij willen geen besmette toeristen in onze gemeente, dat kan een heropflakkering van het virus veroorzaken. Dat werkt de NMBS mee in de hand.”

“De NMBS treuzelt met het COVID-protocol en over hoe ze de zomer aan de kust gaan aanpakken. Zo is er niet voorzien in extra beveiliging, het afdwingen van de corona-maatregelen, een gereduceerd aanbod of aangepaste tarifering. Dit moet dringend gebeuren, want op deze manier organiseert de NMBS bewust de export van het virus uit Brussel naar de kust”, zegt Leopold Lippens nog.

Het gemeentebestuur eist zo snel mogelijk duidelijkheid van de NMBS, en zal haar in gebreke stellen als het protocol verder op zich laat wachten. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht om de gemeente op de eerstvolgende zeer warme dag te kunnen afsluiten. Ook het aantal gerichte controles van zowel treinreizigers als reizigers die per wagen reizen, wordt sterk verhoogd.

