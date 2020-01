‘Meneer Marc’, die in 2006 prijs kreeg van koningin Paola, neemt na 42 jaar afscheid van Sint-Jansschool in Knokke Mathias Mariën

31 januari 2020

11u28 0 Knokke-Heist Na een carrière van 42 jaar neemt directeur Marc Moeyaert (61) afscheid van de Sint-Jansschool in Knokke. De geboren Bruggeling was er eerst jarenlang aan de slag als leerkracht, waarna hij 15 jaar geleden het roer overnam als directeur. De leerkrachten, kinderen en ouders zwaaiden Moeyaert uit met een groot feest. “Kinderen moeten op school niet alleen leren, ze moeten zich ook amuseren”, zegt de man, die in 2006 de Koningin Paoloprijs kreeg voor een project rond pesten.

Met een welgemeende goedemorgen, zo begroette Marc Moeyaert élke morgen de leerlingen van de Sint-Jansschool aan de schoolpoort. Het mag dan ook niet verwonderen dat de directeur een graag gezien figuur was binnen de schoolmuren. Hij is er dan ook uitgegroeid tot hét vaste meubelstuk. Maar liefst 42 jaar was Moeyaert er aan de slag. Eerst als leerkracht in het eerste leerjaar, de laatste 15 jaar als directeur. “We zullen vooral zijn creativiteit onthouden", vertellen verschillende leerkrachten. Die creativiteit kwam tot uiting met de realisatie van een aantal musicals, maar ook met succesvolle projecten rond water, plastic en verkeersveiligheid. Het project rond het thema pesten, waarin leerlingen ruzies moesten uitpraten in het peper- en zouthuisje, werd in 2006 zelfs bekroond met de Koningin Paolaprijs.

Familiale sfeer

Eén van de belangrijkste pijlers van ‘meneer Marc’, zoals hij in het schooltje wordt genoemd, was het behouden van het familiale karakter. “Marc straalde positivisme en optimisme uit en gaf dit door aan zijn team. Als echte Anderlecht-fan sloot hij zijn zondagse WeekWatcher voor de collega’s steevast af met de Club Brugge-leuze ‘Oltijd bluvn goan!’”, glimlacht een leerkracht. De directeur zelf blijft bescheiden bij alle lofzang, maar was wel geëmotioneerd door het afscheid. Hij geeft wel nog een goede raad voor zijn opvolgster. “Kinderen moeten graag naar school komen. Ze moeten niet alleen leren. Ze moeten zich ook amuseren. De school moet een huis van vertrouwen zijn waar ze over hun problemen vertellen en waar pestgedrag niet toelaatbaar is”, aldus Marc. Zich vervelen zal de komende tijd niet aan de orde zijn. Hoewel zijn echtgenote - ook actief in het onderwijs - nog enkele jaren voor de boeg heeft, heeft Marc al verschillende plannen. Hij tennist, werkt graag in de tuin én heeft twee kleinkinderen om voor te zorgen. Zijn twee zonen - Jasper runt productiehuis Geronimo - zijn al even het huis uit. Vanaf maandag 3 februari neemt Ellen Dobbelaere de taak op zich om de Sint-Jansschool verder te laten groeien.