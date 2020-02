‘Lentegevoel’ van 22 februari tot en met 1 maart in het Zwin Natuur Park Mathias Mariën

13 februari 2020

16u09 0 Knokke-Heist Tijdens de krokusvakantie, van zaterdag 22 februari tot en met zondag 1 maart, organiseert de Provincie West-Vlaanderen extra activiteiten in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist.

Alle activiteiten staan in het teken van de nakende lente. Het Zwin Natuur Park lanceert een aantal nieuwigheden: kinderen kunnen zich dit jaar voor het eerst uitdossen als een Zwinvogel. En in het kader van de tijdelijke tentoonstelling ‘Het Zwin in de strip’ zijn er signeersessies en geleide rondleidingen.

Dagelijkse activiteiten

Tussen 10.30 uur en 16.30 uur kunnen bezoekers terecht in de verschillende hutten op het parcours. In de voederhut geeft een Zwingids uitleg over hoe vogels het best gevoederd worden in de lente. In de ringhut leren bezoekers over verschillende soorten nestkasten en in de labohut onderzoeken ze zelf sporen en zaden. In de kijkhut geeft een Zwingids uitleg over de vogels op en rond het broedeiland. Op de panoramatoren staan de twee nieuwe Swarovski Vista-kijkers klaar om alle bezoekers een uniek uitzicht te bieden.

Er is ook extra animatie voorzien voor kinderen: in het bezoekerscentrum kunnen ze luisteren naar een ooievaarsverhaal en in het kijkcentrum kunnen ze zich volledig uitleven en helemaal uitdossen als een Zwinvogel, zoals een kluut, een vink of een velduil.

De activiteiten zijn inbegrepen in de toegangsprijs.

Het Zwin in de strip, signeersessies

Op zaterdag 22 februari zal de Luikenaar Hubert Lambert, in de stripwereld gekend onder het pseudoniem ‘Hachel’, van 13.30 uur tot 16.30 uur aanwezig zijn in het Zwin Natuur Park om zijn stripboeken te signeren.

Zaterdag 29 februari is Paul Geerts, vooral bekend van de stripreeks Suske en Wiske, aanwezig in het Zwin Natuur Park. De striptekenaar zal signeren van 10.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16 uur.