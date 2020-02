‘Knokse’ ooievaar met zender overleden in Marokko door elektrocutie Mathias Mariën

25 februari 2020

12u30 2 Knokke-Heist Een van de drie bezenderde ooievaars uit het Zwin Natuur Park is overleden. Ooievaarsjong Emily kwam in Marokko in contact met een elektriciteitskabel. Elektrocutie is een vaak voorkomende doodsoorzaak bij jonge ooievaars.

In juli vorig jaar kreeg ooievaarsjong Emily, samen met Reinout en Hadewijch, in het natuurpark in Knokke een zender om die dagelijks signalen uitzond. Op die manier konden ze overal gevolgd worden. Op 21 augustus vertrok Emily samen met de twee andere bezenderde ooievaars naar het zuiden. Via de website van het Zwin Natuur Park en de sociale mediakanalen kon hun trektocht gevolgd worden. Via Frankrijk en Spanje maakte Emily als eerste de oversteek naar het Afrikaanse vasteland. Vanaf half november verbleef ze nabij het plaatsje Ksar El-Kébir, ongeveer 80 kilometer ten zuiden van Tanger.

Enkele dagen geleden werd ze daar in de buurt echter dood teruggevonden. Emily werd geëlektrocuteerd door een hoogspanningslijn. Het bericht bereikte het Zwin Natuur Park via het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. De partner in het project werd hierover gecontacteerd vanuit Marokko.

Vaak voorkomende doodsoorzaak

Elektrocutie is een vaak voorkomende doodsoorzaak bij jonge vogels en dus ook bij ooievaars. “Studies in Europa wijzen uit dat tot 25 procent van de jonge ooievaars in een populatie omkomt door elektrocutie. Elektriciteitskabels worden vaak gebruikt als rustpunt. Ze zijn hoog, het is er veilig en ooievaars hebben er een goed zicht op het landschap. Maar ze vormen wel een groot risico, meer bepaald als hun vleugels tegelijkertijd twee kabels raken of als ze tegelijk een kabel raken en de paal of pyloon die als geleider in contact staat met de grond”, klinkt het binnen het natuurpark. Ondertussen is in het Zwin het nieuwe broedseizoen voor ooievaars volop gestart. Er zijn op dit moment elf nesten bezet, waaronder eentje door de ouders van Emily. Binnen ongeveer een maand kunnen de eerste eieren verwacht worden. Nog een maand later zullen de eerste ooievaars uit hun ei komen piepen.

Zenders

Het opzet van het zenderproject is om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van ooievaars uit het Zwin Natuur Park in ruimte en tijd, ook in functie van veranderende leefomstandigheden van de vogels. Het leert welke trekroutes de ooievaars nemen, waar ze overwinteren en het zal ook inzichten geven in de uitdagingen waarmee de vogels te maken krijgen. “De ooievaar is een soort om te koesteren en de zenderresultaten zullen belangrijke informatie opleveren om te helpen het voortbestaan van de ooievaars te vrijwaren. De volgende jaren zullen nog meer ooievaars een zender krijgen”, zei gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe daar eerder al over.