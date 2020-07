Knokke-Heist zet bouw spectaculaire Community House in de kijker Mathias Mariën

15 juli 2020

20u50 0 Knokke-Heist In het kader van ‘50 tinten Heist’ heeft het kunstenaarscollectief Disorderline, in samenwerking met projectontwikkelaar CAAAP, een kleurrijke kiosk over het toekomstige Hoost-project opgesteld.

De start van de bouw van het spectaculaire Community House op het Maes en Boereboomplein in Heist, naar een ontwerp van het Parijse architectenbureau Jacob + MacFarlane, is gepland voor het najaar. Maar wie wil, kan het project nu in al primeur ontdekken. Stap binnen in de infokiosk of surf naar www.hoostknokkeheist.be.