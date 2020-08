Knokke-Heist voert strijd tegen coronavirus op met Lokaal Team Coronapreventie Mathias Mariën

12 augustus 2020

16u55 0 Knokke-Heist In samenwerking met de huisartsen is het gemeentebestuur van Knokke-Heist gestart met een Lokaal Team Coronapreventie die contactopsporing mee ondersteunt.

Wie een positieve test aflegt, zal gecontacteerd worden door een medewerker van de gemeente en dit met respect voor je privacy. Het gemeentebestuur wil op die manier niet enkel tijd winnen, maar ook persoonlijker te werk gaan. Om de verspreiding van het virus te vertragen, is het niet alleen belangrijk om snel te weten wie ziek is maar ook met wie de positief geteste persoon contact had. Het gemeentebestuur raadt iedereen ook aan om uit voorzorg een lijstje te maken van de personen waarmee je de voorbije dagen in contact kwam. Want die gegevens zijn belangrijk voor een verdere contactopvolging.