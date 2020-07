‘Klassiek Leeft Meesterlijk’ gespeeld zonder publiek Mathias Mariën

27 juli 2020

08u16 0 Knokke-Heist Na overleg tussen burgemeester Leopold Lippens en schepen van Cultuur Annie Vandenbussche werd beslist dat de concerten Klassiek Leeft Meesterlijk die gepland waren op 28 en 30 juli en op 4,6 en 8 augustus worden uitgevoerd zonder publiek.

De stijgende coronacijfers gaven voor het gemeentebestuur de doorslag om deze beslissing te nemen. Liefhebbers kunnen wel nog genieten van de uitvoeringen. Alle concerten zullen wel degelijk plaatsvinden en worden opgenomen op video. Iedereen die wil kan ze dan later gratis bekijken via het YouTube kanaal van de gemeente. De link zal later nog duidelijk gecommuniceerd worden.

Wie de concerten aandachtig wil volgen kan vanaf vrijdagmiddag 24 juli 2020 ook gratis een festivalgids verkrijgen aan de balie van het Cultuurcentrum Scharpoord.

Wie al een ticket kocht, kan een terugbetaling van de tickets vragen. Daarvoor geef je je naam en rekeningnummer door aan het onthaal van Cultuurcentrum Scharpoord via cc.ticket@knokke-heist.be of 050 630 430. Of je kan ervoor kiezen om het festival en de artiesten te steunen door geen terugbetaling te vragen.

Voor meer info: https://www.knokke-heist.be/vrije-tijd/activiteitenkalender/klassiek-leeft