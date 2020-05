“Ik zat ooit in de gevangenis en kan niet lang tussen vier muren zitten”: corona-overtreders dissen excuses op Siebe De Voogt

19 mei 2020

14u47 4 Knokke-Heist Twee mannen uit Knokke-Heist hebben zich dinsdagmorgen voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor het niet respecteren van de coronamaatregelen. L.M. (20) en B.I. (33) hadden daar elk zo hun redenen voor.

De lokale politie Damme/Knokke-Heist werd op 10 april opgebeld door een buurtbewoner van het IJzerpark in Knokke. Hij vertelde dat hij een vijftal jongeren had zien zitten op een bankje. Een patrouille trok ter plaatse en trof drie mannen aan. Ze zaten volgens het parket een sigaret te roken en een babbeltje te slaan. Het leverde L.M. (20) en B.I. (33) een dagvaarding op voor de correctionele rechtbank.

De jongste was immers ook al op 18 maart en 24 maart betrapt op het niet naleven van het samenscholingsverbod. Voor B.I. was het de tweede keer dat hij staande gehouden werd. De man had zo z'n eigen redenen om de coronamaatregelen niet na te leven. “Ik heb in het verleden in de gevangenis gezeten en kan niet lang tussen vier muren zitten”, vertelde hij dinsdagmorgen in de Brugse rechtbank. Ook zijn medebeklaagde had meteen een uitleg klaar. “Binnenzitten is niets voor mij", klonk het. Het parket vorderde voor beide corona-overtreders een werkstraf. Vonnis op 16 juni.