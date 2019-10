‘Freddy for president’ in CC Scharpoord Mathias Mariën

17 oktober 2019

12u03 0 Knokke-Heist Vrijdagavond om 20 uur komt stand-up comedian Freddy Devadder opnieuw naar CC Scharpoord. Na zijn opvallend nostalgische zijstap in ‘Freddy on ice’ richt Freddy De Vadder zijn nietsontziende blik opnieuw op de wereld van nu. Want hij heeft een nieuw mikpunt gevonden voor zijn intussen legendarische volkswijsheid: de politiek.

Als politici hun vak mogen degraderen tot wansmakelijk toneel, dan mag een allround-performer als Freddy De Vadder zich ook inlaten met politiek. Onder het motto ‘Wat Trump en co kunnen, kan ik ook’ gebruikt hij gretig de mechanismes van de selfmade politician. Oneliners en gezwollen retoriek primeren al lang op inhoud, dus geeft hij de huidige leidende klasse een koekje van eigen deeg. Als vanouds zegt De Vadder opnieuw wat iedereen al jaren denkt. Dat lijkt wel het mantra van een politicus, maar uit Freddy’s mond klinkt het altijd net een ‘tikkeltje’ authentieker. En het levert de grondstof voor zijn zevende theatershow. In ‘Freddy for President’ verkondigt De Vadder heuse partijstandpunten, waarbij hij voluit de kaart van Europa trekt.