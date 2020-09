Filip De Roeck volgt Rudy Van der Cruyssen op als directeur MAAK Mathias Mariën

30 september 2020

12u19 0 Knokke-Heist Na 27 jaar sluit Rudy Van der Cruyssen officieel zijn hoofdstuk af als directeur van MAAK Open Huis voor Kunsten in Knokke-Heist. Hij zal zich terug fulltime richten op een job als docent aan het conservatorium van Brussel. Vanaf 1 oktober wordt hij opgevolgd door Filip De Roeck, die al 13 jaar meedraait aan de academie.

“Een dag heeft uiteindelijk maar 24 uur en op een bepaald moment moet je jezelf de vraag stellen: ga ik op deze weg verder tot aan mijn pensioen? Het afgelopen schooljaar heb ik helaas vastgesteld dat het niet langer mogelijk was om mij op alle vlakken voor de volle 100 procent te geven”, verklaart Rudy zijn afscheid. “Na heel lang wikken en wegen, heb ik dus de beslissing genomen om een opvolger te zoeken voor mijn job als directeur in MAAK. Mijn nieuwe uitdaging, als docent aan het Brusselse conservatorium, is eigenlijk waar het voor mij allemaal begonnen is. Ik ben een geboren lesgever.”