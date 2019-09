‘De kleine prins’ opnieuw centraal tijdens tweede editie Lichtkunstfestival in Knokke-Heist Mathias Mariën

11 september 2019

13u21 16 Knokke-Heist Knokke-Heist pakt tijdens de eindejaarsperiode uit met het vervolg van het lichtsprookje van ‘De kleine prins’. De eerste editie lokte 140.000 bezoekers. Het gemeentebestuur hoopt dat aantal minstens te evenaren. “Nieuw is dat verschillende kunstgaleries ook aansluiten bij het Lichtkunstfestival. We willen van de badplaats dé ideale locatie maken voor kerstshopping", zegt de gemeente.

‘Le Petit Prince’, het boek van Antoine de Saint-Exupéry, behoort wereldwijd nog steeds tot één van de meest succesvolle boeken. Dit poëtisch sprookje vormde vorig jaar de basis voor het drie kilometer lang interactief lichtparcours, waar jong en oud zich konden laten onderdompelen in een verlichte fantasiewereld. Van 7 december tot 5 januari 2020 wordt de kustgemeente voor de tweede maal omgetoverd tot een spectaculair lichtsprookje.

De eerste editie was met 140.000 bezoekers een succes. Toch was hier en daar kritiek te horen op de kwaliteit van de installaties. Dit jaar gaat het verhaal verder en neemt de curator de bezoeker mee naar de planeten van de Kleine Prins. Jong en oud worden ondergedompeld in een wereld vol verwondering, verrassing, emotie en poëzie met spectaculaire lichtinstallaties. Deze keer gebeurt dat echter onder de noemer ‘Lichtkunstfestival’ in plaats van ‘Lichtfestival’, om te benadrukken dat het meer om kunst draait dan om pure lichtshows.

Acht kunstwerken

“Langs een verlicht parcours van drie kilometer vertelt de kleine prins over de planeet waar hij woont. Over een hooghartige bloem en zijn gevecht met de slechte zaadjes. Hij neemt de bezoeker mee naar een paar andere planeten, waar hij merkwaardige bewoners zoals de Koning en de Lantaarnaansteker ontmoet”, zegt curator Jean-Pierre Deschepper, die samenwerkt met een selectie nationale en internationale lichtkunstenaars. “Het parcours telt acht kunstwerken en is niet enkel leuk voor gezinnen met kinderen, maar kan ook de kunstliefhebber bekoren.”

Bezoekers van het Lichtkunstfestival zullen ook dit jaar de gratis app kunnen downloaden op hun smartphone. In de app, die vorig jaar 15.707 keer werd gedownload, vind je onder meer de locatie van de lichtkunstwerken en interessante informatie over de deelnemende lichtkunstenaars. Bij elk lichtkunstwerk krijgt de bezoeker het bijhorende audioverhaal van de kleine prins te horen. Zo kom je te weten waar de kunstenaar de inspiratie haalde voor zijn of haar bijzondere creatie.

Sfeervolle winkelstraten

Het festival past perfect in de ambitie van Knokke-Heist om ook te bruisen in de winter. Vorig jaar kwamen drie keer meer bezoekers naar de kustgemeente afgezakt dan het jaar voordien. Tijdens de eindejaarsperiode zullen de winkelstraten bovendien feestelijk en feeëriek verlicht worden, volledig passend binnen het thema van ‘De kleine prins’. “Nieuw is dat verschillende kunstgaleries ook aansluiten bij het Lichtkunstfestival. Ze presenteren kunstenaars en kunstwerken geïnspireerd door het thema ‘licht’. Onze gemeente wordt zo dé perfecte plek voor kerstshopping in combinatie met een vleugje kunst en een etentje in een toprestaurant. Ook op zondag”, besluit het gemeentebestuur. Het Lichtkunstfestival vindt plaats van 7 december 2019 tot en met 5 januari 2020 (7-8, 14-15, 21-23, 25-30 december en 1-5 januari). Voor alle info, surf naar www.lichtkunstfestival.be.