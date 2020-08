‘Coronabon’ in Knokke-Heist is succes: meer dan 15.000 gezinnen sparen mee Mathias Mariën

12 augustus 2020

09u30 0 Knokke-Heist Meer dan 15.000 gezinnen hebben hun digitale betaalkaart in Knokke-Heist al geactiveerd. Na de coronacrisis wil het gemeentebestuur de lokale economie stimuleren door inwoners en tweedeverblijvers een cheque cadeau te doen.

Op die manier hoopt de gemeente een paar tientallen miljoenen euro extra in de lokale economie te pompen. Meer dan 15.000 gezinnen hebben hun digitale betaalkaart al geactiveerd, goed voor zo’n 70.000 transacties. Wie spaart, kan maximaal 150 euro voor inwoners en 200 euro voor tweedeverblijvers verdienen. Al kent het systeem nog wat kinderziektes.

“Door een onverwachte stakingsactie bij Bpost en een technische fout verliep de opstart aanvankelijk wat moeilijk, maar nu komt de campagne op volle kruissnelheid”, zegt het gemeentebestuur. “Sommige gezinnen zien door dit euvel nog niet hun juiste aantal punten of transacties. Evenwel worden hun gespaarde punten netjes bijgehouden en mogen zij erop vertrouwen dat niets verloren gaat.”

Punten verzamelen, kan nog tot eind september. Het totaal wordt dan vanaf oktober omgezet in euro’s. Inwoners krijgen een derde van het gespendeerde bedrag terug via een cheque, voor tweedeverblijvers en kampeerders is dat 25 procent. Tussen 12 oktober en 6 december kan het tegoed dan bij meer dan 600 deelnemende handelaars gebruikt worden als betaalkaart.