‘Coronabestendige’ 11 novemberherdenking in Knokke-Heist Mathias Mariën

07 oktober 2020

16u58 0 Knokke-Heist Door de coronacrisis is het 11 novemberprogramma van de traditionele Mo(nu)ment voor Vrede en Verdraagzaamheid-happening in Knokke-Heist sterk afgeslankt.

De voorziene Vredeswake in de Sint-Antoniuskerk is volledig geschrapt. Om 11 uur is er aan het Heldenplein enkel een korte en sobere herdenkingsplechtigheid waarbij het gemeentebestuur en de vaderlandslievende verenigingen een bloemenkrans neerleggen aan het oorlogsmonument.

De sport-, sociaal-culturele en jeugdverenigingen en andere instanties worden niet aangeschreven voor deelname. Individuen of organisaties die toch aan de ceremonie wensen deel te nemen, worden verzocht dit te melden via communicatie@knokke-heist.be . Wie de ceremonie bijwoont, moet een mondmasker dragen. De geanimeerde openluchtreceptie na de bloemenhulde is volledig geschrapt.

Herdenkingsconcert

Het jaarlijkse herdenkingsconcert The Indian Army in Flanders Fields door de Koninklijke Harmonie Zeegalm en het Rajhansorkest onder leiding van dirigent Hans Vermeersch gaat wel nog door. Omdat door de coronamaatregelen het aantal toeschouwers beperkt wordt, wordt hetzelfde concert in avant-première ook op dinsdag 10 november om 20 uur in de Heilig Hartkerk gebracht. Voor beide voorstellingen moeten de zitplaatsen (200 in Heilig Hartkerk en 100 in Scharpoord) telefonisch (050 630 430) of aan de balie van Scharpoord op voorhand gereserveerd worden. De reserveringskosten van 2 euro gaan integraal naar de Koninklijke Harmonie De Zeegalm. Het bestellen van de tickets is mogelijk vanaf woensdag 7 oktober.