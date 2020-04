‘Bedankt om in uw kot te blijven zodat we deze zomer op kamp kunnen’: dienst Jeugdcultuur lanceert nieuwe campagne Mathias Mariën

07 april 2020

08u23 0 Knokke-Heist Samen met alle plaatselijke jeugdbewegingen lanceert de dienst Jeugdcultuur van Knokke-Heist een campagne om jongeren aan te sporen om thuis te blijven en niet samen te komen.

Via de sociale media werd een bericht gepost met de boodschap ‘Bedankt om in uw kot te blijven zodat we deze zomer op kamp kunnen’. Zo willen het gemeentebestuur en de jeugdleiding jong én oud te stimuleren om zich strikt aan de coronamaatregelen te houden. Ondertussen adviseren de overkoepelde organisaties De Ambrassade en Bataljong lokale besturen en koepels van jeugdbewegingen om nog geen beslissingen te nemen inzake het jeugdwerk en kampen, maar nog even af te wachten hoe de situatie in de eerstkomende weken verder evolueert. Als iedereen zichzelf de nodige discipline oplegt en nog even door de zure appel bijt, dan kunnen alle jongeren mogelijks weer knallen op hun jaarlijks zomerkamp.

