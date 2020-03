“Als het moet, sluit ik nog deze week alle restaurants en winkels in Knokke-Heist”: Lippens furieus over aanpak coronacrisis Mathias Mariën

12 maart 2020

13u15 2148 Knokke-Heist “Als niemand een beslissing durft nemen in dit land, dan doe ik het wél. Het is een onkundige bende. Als het moet, sluit ik ook nog alle restaurants en winkels.” Burgemeester Leopold Lippens (GBL) van Knokke-Heist is niet opgezet met de manier waarop de overheid de coronacrisis aanpakt. Daarom zet hij zijn kustgemeente tot eind april “Als niemand een beslissing durft nemen in dit land, dan doe ik het wél. Het is een onkundige bende. Als het moet, sluit ik ook nog alle restaurants en winkels.” Burgemeester Leopold Lippens (GBL) van Knokke-Heist is niet opgezet met de manier waarop de overheid de coronacrisis aanpakt. Daarom zet hij zijn kustgemeente tot eind april bijna volledig in lockdown.

Woedend, is burgemeester Lippens. De graaf pikt het niet langer hoe de coronacrisis wordt aangepakt en neemt met een burgemeestersbesluit het heft in eigen handen. “Waarom is Italië momenteel afgesloten, denk je? Omdat daar iemand aan de leiding staat die wél beslissing durft te nemen”, aldus Lippens. “In de pers verschijnt constant hoeveel nieuwe besmettingen er zijn en hoeveel mensen er sterven aan het virus. Ik doe daar niet aan mee en neem mijn verantwoordelijkheid wél op. In dit land neemt niemand een beslissing. Op politiek niveau is het een onkundige bende. Ze nemen geen enkele verantwoordelijkheid.”

Volgens Lippens zijn drastische maatregelen dan ook nodig. “Als het moet, sluit ik in Knokke-Heist ook nog alle winkels en restaurants. Misschien zelfs deze week nog. We zitten in een crisissituatie. De mensen moeten binnenblijven”, zegt de graaf nog.