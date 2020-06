Zwaar verkeer is stilaan problematisch in Rozenlaan: “Sommigen trekken zich niets aan van de snelheidsbeperkingen en voorrangsregels” Lieke D'hondt

02 juni 2020

15u47 0 Kluisbergen Er moet een oplossing komen voor het zwaar verkeer dat door de Rozenlaan in Berchem (Kluisbergen) dendert. Dat vindt onder meer Olivier Vanpevenaeyge. Hij woont in de Rozenlaan en ziet het vrachtverkeer alleen maar toenemen. “Dit is een woonwijk, maar ik durf mijn kinderen zelfs niet alleen met de fiets naar school sturen.”

De Rozenlaan is een woonwijk in de vorm van een driehoek. De twee zijstraten komen uit op de straat in het verlengde met de Parklaan in het centrum van Berchem. Daar rijden almaar meer vrachtwagens en zware tractoren in de richting van Ruien en Ronse langs de ene kant en Kerkhove en Oudenaarde langs de andere kant. “Sommigen doen dat op een rustige manier en met respect, maar anderen trekken zich niets aan van de voorrangsregels en de snelheidsbeperkingen”, zegt buurtbewoner Olivier Vanpevenaeyge. “Donderdag wou ik samen met mijn kinderen van 9 en 11 jaar vertrekken met de fiets toen ik al vanuit de garage hoorde dat er een vrachtwagen aankwam. Ik heb moeten roepen naar mijn kinderen dat ze moesten wachten, want ik hoorde al dat de chauffeur niet zou stoppen. Aan de voorrangsweg reed hij gewoon door en op de koop toe kwam er net een bus van De Lijn af. Die moest zwaar in de remmen, ook al had hij voorrang. Ik durf mijn kinderen dus niet alleen naar de school hier 600 meter verderop te laten fietsen, hoewel ik dat als kind op die leeftijd wel kon doen.” Olivier plaatste zijn verhaal op Facebook en kreeg er heel wat reacties op. “Normaal doe ik zoiets niet, maar het moest mij van het hart. Uit de reacties blijkt dat het probleem zich niet alleen in de Rozenlaan stelt, maar ook in de Parklaan en de Molenstraat. We hebben al mails met voorstellen gestuurd naar het bestuur en we hebben meldingen gemaakt op de website, maar daar gebeurt niets mee. Voor mij is het alleszins duidelijk dat dit geen weg is voor zwaar verkeer.”

Vrachtwagensluis

Schepen van Mobiliteit Frank De Backer (Gemeentebelangen) is op de hoogte van de toename aan zwaar verkeer in de Rozenlaan. “Dat komt omdat er momenteel werken zijn in de Kapellestraat en aan de rotonde in Kerkhove. Het zwaar verkeer moet dus tijdelijk omrijden en dat gebeurt onder andere via de Rozenlaan. In normale omstandigheden is er dus minder zwaar verkeer. Het spreekt voor zich dat de bestuurders zich wel in alle omstandigheden aan de verkeersregels moeten houden. De politie moet voor de handhaving zorgen. Dankzij onze mobiele detectiecamera’s waarmee we het aantal vrachtwagens en hun snelheid in kaart kunnen brengen, kunnen we aan de politie doorgeven waar er zich problemen stellen.” Bij de geplande heraanleg van de Rozenlaan komen er dan ook geen aanpassingen die de situatie kunnen verbeteren. “Het plaatselijk zwaar verkeer zal er nog steeds moeten kunnen passeren, dus we kunnen geen grote aanpassingen doen. Op langere termijn komt er wel opnieuw een vrachtwagensluis aan Heynsdaele, zodat het zwaar verkeer dat vanuit Ronse komt niet meer kan doorsteken via Kluisbergen. Zij moeten via de N60 en de N8 omrijden”, geeft De Backer nog mee.