Zulzeekse Feesten verhuizen naar zomer 2021 Lieke D'hondt

01 mei 2020

11u49 3 Kluisbergen De Zulzeekse Feesten van 2020 krijgen een nieuwe datum in 2021. Het festival in Kluisbergen kan door de coronacrisis deze zomer niet doorgaan. “Alle respect en begrip voor de maatregelen, maar dit weegt op onze werking.”

Geen massa-evenementen deze zomer en dus ook geen Zulzeekse Feesten. Dat hebben de organisatoren nu ook officieel bekendgemaakt. De organisatoren van het festival konden dit jaar onder meer Mama’s Jasje en Soulsister strikken, maar moeten noodgedwongen uitwijken naar 2021. “We hebben als organisatie alle respect en begrip voor de coronamaatregelen”, zegt Brecht Lietar. “De gezondheid en veiligheid van de bevolking, onze bezoekers, de artiesten, crew en vrijwilligers staan boven alles. Het verplaatsen van de Zulzeekse Feesten naar 2021 is dan ook voor alle partijen de beste oplossing. Ook voor onze sponsors die het in deze tijden al zwaar genoeg hebben.” Toch is het uitstel een opdoffer. “Als organisatie weegt dit natuurlijk op onze werking. Met de steun van onze sponsors en de inkomsten van de Zulzeekse Feesten beheren we ons parochiaal centrum Zulzeke en geven we gratis huisvesting aan onze lokale verenigingen zoals KLJ, Ferm en Okra. We hopen dan ook dat we volgend jaar opnieuw kunnen rekenen op onze enthousiaste medewerkers en partners.”

Nieuwe datum

De organisatoren hebben de laatste weken al concrete stappen genomen om het festival in 2021 te kunnen organiseren. “Alle artiesten die al bevestigd hadden, hebben begrip voor het uitstel. Het grootste deel heeft zelfs al toegezegd om volgend jaar naar de Zulzeekse Feesten te komen”, vertelt Lietar. “Gelukkig worden in tijden van crisis verstandige beslissingen genomen en wil iedereen meewerken aan een mooie toekomst voor ons evenement. Na overleg met andere organisatoren van lokale evenementen hebben we zelfs al een nieuwe datum kunnen vastleggen. De Zulzeekse Feesten zullen in 2021 doorgaan op 30 en 31 juli en 1 augustus.”

Lietar roept tot slot op om alle maatregelen die de overheid heeft opgelegd in de strijd tegen het coronavirus strikt op te volgen. “En laat ons de komende maanden juichen en applaudisseren. Niet voor de topacts op het podium, maar voor alle helden die ons land laten draaien in het heetst van deze coronastrijd”, besluit hij.