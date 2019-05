Zulzeekse Feesten strikt Raymond van het Groenewoud en Guy Swinnen Lieke D'hondt

22 mei 2019

16u29 0 Kluisbergen De affiche van de Zulzeekse Feesten in Kluisbergen is bekendgemaakt. Topacts zijn onder meer de Guy Swinnen Band en Raymond van het Groenewoud. “Dit jaar houden we de acts Vlaams, ook hier is talent genoeg.”

De Zulzeekse feesten starten dit jaar op vrijdag 26 juli met een Midsummer Party. Organisatoren vzw Parochiale Werken en Pete’s Promotions nodigen dj’s Steve aBoki, Major J, Dj Vjeetn, Remastered 2 Dj’s en Radio Topkaas uit om het feestweekend goed in te zetten. Op zaterdag 27 juli is er de traditionele Zulzeke Live met de Guy Swinnen Band, Raymond van het Groenewoud en Cookies and Cream, maar ook de Oudenaardse groep Cincloon. Geen buitenlandse acts dit jaar. “We houden het Vlaams, want ook hier is talent genoeg”, zegt organisator Brecht Lietar.

Foodtrucks en streekbieren

Op de laatste dag van de Zulzeekse Feesten hebben de organisatoren nog wat nieuws in petto. Na de traditionele barbecue kunnen de bezoekers deelnemen aan een watervoetbaltoernooi en een streekbierentocht. “Afsluiten doen we dit jaar met een foodtruckfestival op het festivalterrein. Tom De Bie & de imkers, AB Nono en schlagerzanger Jens zullen om dat moment de muziek verzorgen.”

Meer info en ticketverkoop via de website www.zulzeeksefeesten.be.