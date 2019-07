Zorgen om veiligheid van recreanten in Kluisbos: “Jagers hebben mij geïntimideerd” Lieke D'hondt

17 juli 2019

18u19 0 Kluisbergen Davy Degroote van het actiecomité ‘Red het hert’ maakt zich ernstig zorgen over de jacht op reebokken in de buurt van het Kluisbos. “De jagers schieten met scherp, wat als een verdwaalde kogel een recreant in het bos raakt?”

Jagers hebben van het Agentschap voor Natuur en Bos de toestemming gekregen om tussen 1 mei en 14 september op reebokken te jagen op percelen rond het Kluisbos, maar Davy Degroote vindt dat er dan ook veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. “Er lopen in deze periode veel meer recreanten en andere natuurgebruikers in het bos. We stellen ons daar ernstige vragen bij op vlak van de veiligheid. Anders dan bij de jacht op klein wild, waar de jagers hagelpatronen gebruiken, wordt bij grofwild wel gebruik gemaakt van wapens met een bepaald kaliber. Dat zijn we niet gewoon in onze regio. Afhankelijk van het type wapen en munitie kan een kogel tussen twee en vijf kilometer afleggen. Er bestaat dus een risico dat een verdwaalde kogel een recreant in het bos raakt, zeker omdat zij vaak niet weten dat er gejaagd wordt rond het bos.” Degroote vraagt nu om de jacht tijdelijk op te schorten. “Ik zal aan het gemeentebestuur vragen om in samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. Ik sta zeker open voor overleg en wil samen tot een oplossing komen.”

‘Niet gevaarlijk’

Roland Van Liefde van Wildbeheereenheid Vlaamse Ardennen laat weten dat de situatie wel veilig is. “Als iedereen zich aan de regels houdt en de jagers enkel jagen op de percelen waar dat toegelaten is en de recreanten enkel wandelen of fietsen op de openbare weg, is er geen gevaar. De jagers schieten namelijk enkel in de richting waar geen recreanten kunnen zijn. Bovendien schieten ze vanuit een hoogzit van drie meter hoog op wild dat zich tot 60 of 70 meter verder bevindt. Verdwaalde kogels belanden dus in de grond.”

Intimidatie

Toch heeft Davy zelf al ondervonden dat sommige jagers in Kluisbergen zich niet vriendelijk opstellen tegenover recreanten. Hij doet voor het actiecomité ‘Red het hert’ observaties en tellingen van grof wild om de verhouding tussen reewild en damherten in kaart te brengen. “Onlangs begaf ik mij tussen 22 en 23 uur op een veldweg met zicht op de bosrand om de dieren te spotten, maar zonder resultaat. Wat ik niet wist, was dat er op datzelfde moment jachtactiviteiten bezig waren op dat perceel. Toen ik wou vertrekken werd ik in de Hoogweg klemgereden door een terreinwagen. Nog meer jagers kwamen ter plaatse en er werd mij duidelijk gemaakt dat mijn aanwezigheid daar niet gewenst was. Ze zeiden dat er wel eens een ‘jachtongeval’ zou kunnen gebeuren. Dat beschouw ik als een persoonlijke bedreiging. Ik betreur de houding van deze mensen, die zich niet kenbaar hebben gemaakt. Zij dragen de oude jachtcultuur uit en zijn van mening dat de niet-jagende medemens niets te zoeken heeft in de natuur. Ik denk erover na stappen te ondernemen rond deze intimidatie en bedreigingen.” Ook dierenrechtenorganisatie Animal Rights is op de hoogte van de intimidatie. “Jammer genoeg krijgen we vaak dergelijke meldingen”, zegt Els van Campenhout. “Vooral jagers normaliseren vaak geweld en durven te dreigen met hun wapens. We adviseren de slachtoffers om de politie te contacteren en klacht in te dienen.”