Zonevreemdheid in Kluisbos bijna opgelost? Onderzoekers stellen mogelijke oplossingen voor tijdens infovergadering Lieke D'hondt

05 juni 2019

15u24 0 Kluisbergen Er komt schot in de zoektocht naar een oplossing voor de zonevreemdheid van een aantal verkavelingen, horecazaken en recreatiezones in het Kluisbos in Kluisbergen. Het Complex Project Kluisbos stelt op 18 juni 2019 de mogelijke oplossingen voor het Kluisbos voor aan het grote publiek.

In 2017 startten de gemeente Kluisbergen, het departement Omgeving, het Agentschap Natuur en Bos en de provincie Oost-Vlaanderen met het Complex Project Kluisbos. Doel is het vinden van een oplossing voor de zonevreemdheid van een aantal huizen, horecazaken en recreatiezones in het Kluisbos, het recreatieoord Kluisbos en een aantal verkavelingen. Het project wil een evenwicht vinden tussen de ecologische waarde van het bos en de huidige functies van het bos. Ondertussen hebben de betrokken partners een alternatieve onderzoeksnota klaar met mogelijke oplossingen voor de administratieve problemen. Vanaf 11 juni zal iedereen de nota kunnen inkijken op de dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in de Berchemstraat 55a in Kluisbergen of via de website van de gemeente. Op 18 juni kunnen geïnteresseerden om 19 uur een infovergadering bijwonen in zaal De Brug, Brugzavel 25c in Kluisbergen waar ze meer uitleg zullen krijgen bij de plannen.

Inspraak

Door de omwonenden inspraak te geven, willen de betrokken overheden de bezorgdheden van alle burgers meenemen in hun onderzoek naar een gedragen oplossing. Iedereen die dat wil kan ook schriftelijk opmerkingen doorgeven. Dat kan tot 11 juli 2019 door te mailen naar Kluisbos@vlaanderen.be of een brief te sturen naar de gemeente Kluisbergen, Parklaan 16.