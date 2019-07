Zes weken reizen, andere culturen ontdekken en goede doelen steunen: Niels, Cyriel en Lucas beginnen aan Mongol Rally Lieke D'hondt

21 juli 2019

14u11 0 Kluisbergen Niels Cousaert (31), Cyriel Pieters (32) en Lucas Pieters (27) zijn dit weekend begonnen aan hun grote avontuur. De Kluisbergenaren nemen deel aan de Mongol Rally, een dolle rit van 16.500 kilometer dwars door veertien verschillende landen. “De organisatie laat ons volledig los. Die vrijheid is fantastisch.”

Niels, Cyriel en Lucas zijn zaterdag in hun 21 jaar oude Suzuki Wagon R+ gestapt, klaar voor het avontuur. Hun eerste tussenstop is de Tsjechische hoofdstad Praag, waar de Mongol Rally officieel start. Vanaf dan gaat de rit onder meer via Iran, Turkmenistan en Kazachstan verder richting Mongolië, om te eindigen in het Russische stadje Ulan-Ude, een praktische keuze van de organisatoren omdat de auto’s van daaruit goedkoper terug verscheept kunnen worden. De drie vrienden zien het helemaal zitten. “We hadden zin in een groots avontuur en nu is het zover. We willen onze grenzen verleggen en nieuwe horizonten verkennen. Het is een ervaring die we maar één keer in ons leven zullen meemaken”, vertellen Niels, Cyriel en Lucas. “We hebben gekozen voor de Mongol Rally omdat die ons letterlijk meeneemt naar de andere kant van de wereld. De organisatie laat ons ook volledig los: er zijn geen bezemwagens en geen controleposten na Praag en Roemenië. Alles ligt in onze handen, die vrijheid is fantastisch.”

Zes weken

De vrijheid brengt ook onzekerheid met zich mee, want het trio kan niet in de wagen overnachten. Ze moeten kamperen in tentjes of rekenen op de gastvrijheid van de lokale bevolking. Maar laat net dat één van de charmes zijn van de rally. “We kijken ernaar uit om nieuwe mensen en culturen te leren kennen”, zeggen de avonturiers. “We zullen kennismaken met verschillende culinaire invloeden, maar we kunnen ook negatieve zaken meemaken zoals pannes. De grootste uitdagingen zullen waarschijnlijk de grensovergangen zijn en het feit dat we drie weken moeten samenleven – en stinken – met drie personen in een kleine ruimte. We moeten toch elke dag zo’n 400 kilometer afleggen als we de 16.500 kilometer in zo’n zes weken willen afwerken en op tijd aan de finish willen geraken.”

Scouts en Cool Earth

De mannen uit Kluisbergen steunen met hun avontuur ook twee goede doelen. Ze zamelden een bedrag van 1.750 euro in. Een deel daarvan gaat naar Cool Earth, een voorwaarde om te mogen deelnemen aan de rally. Deze organisatie zet zich in voor de regenwouden en werkt samen met lokale dorpen om de bossen te beschermen. “Daarnaast steunen we ook de Open Kampen van Scouts en Gidsen. Dat zijn kampen waar kinderen uit armere gezinnen of kinderen zonder ouders toch momenten van samenhorigheid kunnen ontdekken. Dat we het plezier van ons avontuur kunnen koppelen aan het steunen van deze goede doelen, is de max.”