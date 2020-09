Wouter Deprez geeft aftrap van cultureel seizoen in Kluisbergen Lieke D'hondt

07 september 2020

14u11 1 Kluisbergen Wouter Deprez mag in Kluisbergen het nieuwe cultuurseizoen openen. Om ondanks de coronamaatregelen zoveel mogelijk mensen te bereiken, speelt de stand-upcomedian zijn try-out twee keer: op vrijdag 18 en zaterdag 19 september, telkens om 20.15 uur.

Met Wouter Deprez heeft de cultuurdienst van Kluisbergen een grote naam kunnen strikken om het nieuwe seizoen te openen. Omdat er wel nog steeds rekening gehouden moet worden met de coronamaatregelen, start het cultureel seizoen in De Brugzavel. Daar kunnen per voorstelling 150 cultuurliefhebbers de try-outs van Deprez volgen. De aanwezigen zullen per bubbel van maximum vijf personen een tafel toegewezen krijgen en een mondmasker is verplicht. Wie een plaatsje wil reserveren kan terecht bij cultuur@kluisbergen.be of 055/23.16.19. Tickets kosten 16 euro per stuk.