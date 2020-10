Warriors against Cancer strijkt neer in De Toren Lieke D'hondt

08 oktober 2020

17u02 4 Kluisbergen Vanaf dit weekend zullen er grote portretten van (ex)-kankerpatiënten te bewonderen zijn in horecazaak De Toren in Kluisbergen. De foto’s zijn het werk van Warriors against Cancer en zullen enkele maanden blijven hangen in de zaak.

Uitbaatster van De Toren, Tarah Wuestenberghs, laat de Dag tegen Kanker niet onopgemerkt voorbij gaan en nodigt Warriors against Cancer uit in haar zaak. Zondag mogen een tiental jonge vrouwen die vechten tegen kanker of de ziekte overwonnen hebben in De Toren genieten van een gezellige namiddag met een pannenkoek, koffie en live-muziek van Nicola Vigna en Katelijne Haedens.

“We dragen ook graag ons steentje bij aan het doel van deze unieke non-profit organisatie, namelijk op een integere manier het imago van de kankerpatiënt boosten door middel van kunstige shoots en stylings, coole make-ups en liefdevolle, zorgdragende attenties in allerlei vormen. Als steun aan Warriors against Cancer zal er in De Toren een collectie innemende portretten van Warriors te bewonderen zijn uit het boek The stage of life”, vertelt Tarah.