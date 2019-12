Warmste Weekend Kluisbergen zamelt 23.000 euro in voor De Warmste Week Lieke D'hondt

24 december 2019

12u55 0 Kluisbergen Het Warmste Weekend van Kluisbergen heeft maar liefst 23.000 euro opgebracht voor De Warmste Week. De gemeentediensten hebben de actie voor het tweede jaar op rij in goede banen geleid, maar ook scholen, verenigingen en handelaars sprongen mee op de kar.

De kerstmarkt, muziekoptredens, wandel- en loopevenementen, fietsacties, quiz en zo veel meer acties hebben begin december heel wat volk op de been gebracht in Kluisbergen. Ondertussen is de finale afrekening gemaakt en is de opbrengst bekend. Alle acties brachten samen 23.000 euro op. Het geld gaat onder meer naar Kom op Tegen Kanker, het goede doel dat de gemeentediensten hebben gekozen.