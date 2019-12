Vzw De Bolster organiseert Het Kerstplein Lieke D'hondt

02 december 2019

13u37 0 Kluisbergen Vzw De Bolster brengt op zaterdag 7 december de kerstsfeer naar Kluisbergen. Voor het tweede jaar op rij organiseert De Bolster Het Kerstplein. Tussen 14 en 23 uur is iedereen welkom om mee te genieten van de sfeer.

“De kerst- en eindejaarsperiode is voor veel mensen een speciale periode gevuld met lekker eten en drinken, de nabijheid van familie en vrienden en de gezelligheid en samenhorigheid van de mensen”, zegt Pieter Jouretz van De Bolster. “Dat is precies wat we naar Kluisbergen willen brengen met de tweede editie van Het Kerstplein.” Het evenement vindt plaats op het domein van De Bolster in de Stationsstraat 3 in Kluisbergen. “Vanaf 14 uur kunnen de bezoekers genieten van allerhande standjes van lokale handelaars, lekker eten en drinken.”