Vzw De Bolster breidt uit met nieuwbouwproject op de Oudenaardebaan Lieke D'hondt

24 mei 2019

14u40 0 Kluisbergen Vzw De Bolster breidt uit in Kluisbergen. Maandag starten de werken aan de nieuwbouw op de Oudenaardebaan, waar cliënten met een ernstige mentale beperking terecht zullen kunnen.

“Het nieuwbouwproject is een uitbreiding van de bestaande infrastructuur, want we hebben in de Stationsstraat in Kluisbergen al een voorziening”, vertelt Pieter Jouretz van De Bolster. “Dankzij de nieuwbouw zullen we de woon- en leefomstandigheden van 28 huidige cliënten kunnen optimaliseren. Bovendien zullen we vier extra cliënten kunnen opvangen.”

De cliënten die in de nieuwbouw zullen verblijven hebben een ernstige verstandelijke beperking en vragen daardoor meer zorg. De infrastructuur van het nieuwe project heeft onder meer een time-outruimte, ruime en toegankelijke badkamers en douches, detectiesystemen en snoezelruimtes om de bewoners zo goed mogelijk te kunnen opvangen.

De bouw start op maandag 27 mei. Als alles goed gaat, kan vzw De Bolster eind 2020 zijn intrek nemen in het nieuwe gebouw.