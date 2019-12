Vrije School Ruien zamelt geld in om gerenoveerde klassen in te richten Lieke D'hondt

02 december 2019

10u01 0 Kluisbergen De Vrije School Ruien in Kluisbergen heeft met de actie ‘lekkers van de traiteur’ geld ingezameld om de klassen van de lagere school te renoveren.

Ouders en sympathisanten van de school konden kiezen uit porties vol-au-vent, balletjes in tomatensaus of stoofvlees, bereid door traiteur Jurgen. De school slaagde erin 933 porties te verkopen. De opbrengst is welkom om de vernieuwde klassen een leuke inrichting te geven.