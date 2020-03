Vrienden en familie schenken 11.328 euro aan meisje met mucoviscidose Lieke D'hondt

10u44 0 Kluisbergen Vrienden en familie van de kleine Arya (1) hebben 11.328 euro ingezameld. Het meisje uit Kluisbergen heeft mucoviscidose, waardoor haar mama en papa Sharon Laevens en Nico D’haeze wel een financieel duwtje in de rug kunnen gebruiken.

Om het gezin te steunen, besloten vrienden en familie een ontbijtactie op poten te zetten. Ze verkochten begin februari 1.500 pakketten in de regio en zamelden zo 11.328 euro in. Tijdens een receptie in Kwaremont overhandigden ze de cheque aan Sharon, Nico en Arya. Zij zijn iedereen dankbaar voor de steun die ze krijgen.