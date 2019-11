Voor elkaar Kluisbergen schenkt speelgoed aan families die moeilijk rondkomen Lieke D'hondt

26 november 2019

11u50 0 Kluisbergen Een groep geëngageerde Kluisbergenaren heeft de actie ‘Voor elkaar Kluisbergen’ op poten gezet. De jonge vijftigers willen zich belangeloos inzetten om hun mede-inwoners een hart onder de riem te steken.

De eerste concrete actie van Voor elkaar Kluisbergen is een speelgoedinzameling voor families die het met minder moeten stellen. “De opkomst is echt hartverwarmend”, zegt Trees Callebaut-Martin “We hebben mooie en zelfs nieuwe spullen gekregen. Die zullen veel kinderen een gelukkige dag bezorgen. We willen dan ook alle schenkers en vrijwilligers bedanken.”

Wie de acties van Voor elkaar Kluisbergen wil steunen, kan contact opnemen met de groep via Voor.elkaar.kluisbergen@gmail.com.