Voor Elkaar bakt pannenkoeken in Kluisbergen voor dorpsgenoten die het niet breed hebben Lieke D'hondt

10 maart 2020

13u31 0 Kluisbergen Voor Elkaar, een groep van geëngageerde Kluisbergenaars, organiseert op zaterdag 28 maart een pannenkoekenbak in de kerk van Ruien. Met de opbrengst steunen ze dorpsgenoten die een duwtje in de rug kunnen gebruiken.

“Met een tiental vrijwilligers zullen we pannenkoeken bakken”, vertelt Conny Jonckheere van Voor Elkaar. “De opbrengst van de verkoop gaan we gebruiken om verzorgings- en onderhoudsproducten zoals waspoeder, luiers, zeep, douchegel, tandpasta en vochtige doekjes te kopen voor mensen die het moeilijker hebben. Er kunnen pakketten afgehaald worden en tussen 14 en 18 uur kunnen buren, familie en vrienden genieten van de versgebakken pannenkoeken en een deugddoende babbel in de pop-up tearoom in de kerk.”

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij voor.elkaar.kluisbergen@gmail.com.