Voedselkluis moet beletten dat inwoners van Kluisbergen overschotten weggooien Ronny De Coster

16 juli 2020

15u18 0 Kluisbergen Het gemeentebestuur van Kluisbergen wil dat inwoners minder voedseloverschotten weggooien en heeft daarom de Voedelkluis bedacht.

Heb je een overvloed aan groenten in jouw moestuin, of je weet geen weg met de eitjes van jouw kippen, dan kan je een post plaatsen op de Facebookpagina Voedselkluis, die een initiatief is van de gemeente. Voedselkluis is geen verkoopsite: wie iets aanbiedt, doet dat gratis.