Vliegtuigje maakt noodlanding in Anseroeuil: piloot en passagier ongedeerd Ronny De Coster

19 oktober 2019

18u02 0 Kluisbergen Het het Waalse dorpje Anseroeul vlak bij de taalgrens heeft een ULM-vliegtuigje de namiddag een noodlanding gemaakt.

Het toestel kwam rond 16 uur in de problemen in de buurt van de vlieghaven van Amougies nabij Kluisbergen. De landingsbaan van het vliegveld bereiken, zat er voor de piloot niet meer in. Daarom besliste hij een noodlanding te maken in een nabijgelegen veld.

Bij die noodlanding bleven zowel de piloot als zijn passagier ongedeerd. Beiden verkeerden wel in shock. Een technisch defect zou aan de oorzaak liggen van het incident.