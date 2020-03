Van schets tot schoen: schoenmaker Simon Frank opent O-Point in Kluisbergen Lieke D'hondt

06 maart 2020

13u49 2 Kluisbergen De Stationsstraat in Berchem (Kluisbergen) is een nieuwe handelszaak rijker. Simon Frank en zijn vrouw Femke Vander Sarren hebben er O-Point geopend. Ze maken en verkopen er ambachtelijk gemaakte schoenen, steunzolen en orthopedische schoenen.

Met veel passie vertelt Simon over zijn zaak O-Point. Helemaal nieuw is die niet, want in Ronse had hij al een atelier waar hij schoenen en steunzolen maakte. “In mijn atelier had ik niet voldoende ruimte om de mensen te ontvangen, dus ging ik vaak aan huis”, vertelt Simon. “Maar alle tijd die je in de auto doorbrengt op weg naar een klant, is verloren tijd. Daarom ging ik op zoek naar een locatie waar ik ook een winkel kon openen. Omdat mijn vrouw Femke afkomstig is van Kluisbergen en we nog een grote verbondenheid hebben met de gemeente, hebben we voor de Stationsstraat in Berchem gekozen. Er is hier veel passage en de handelaars hebben een goede band met elkaar. We voelden ons hier dan ook meteen welkom.”

Uniek

In O-Point in Kluisbergen kunnen klanten terecht voor ambachtelijk gemaakte schoenen en steunzolen op maat. “Wie bij ons langskomt, kan zelf het ontwerp van de schoenen kiezen. We meten ook alles zelf op, maken een gipsafdruk van de voeten en zetten die dan om in een leest. Daarna maken we patronen en kunnen we uiteindelijk de schoenen samenstellen. Elk paar schoenen en zelfs elke individuele schoen is hier uniek. De klanten kunnen op voorhand het materiaal zien waarvan de schoenen gemaakt zullen worden. Op die manier krijgt de klant opnieuw een band met waar het product vandaan komt. Daardoor zijn de mensen wel bereid om ook iets extra te betalen. Ik geloof dat daar echt een markt voor is.

Actief blijven

De passie voor schoenen ontstond bij Simon toen hij jaren geleden steunzolen begon te maken. “Ik heb eigenlijk voor leerkracht lichamelijke opvoeding gestudeerd, maar ik ging tijdelijk aan de slag in een bedrijf waar ik steunzolen moest maken. Dat vond ik leuk en daarna ben ik bij Syntra verder gaan studeren. Sindsdien heeft het mij niet meer losgelaten. Ik vind het mooi dat ik de mensen op deze manier kan helpen en er zit ook nog anatomie en bewegingsanalyse in, wat aansluit bij mijn andere studies. Als ik kon, maakte ik de ideale schoen, maar ik denk niet dat dat mogelijk is. Ik kan wel proberen de mensen zoveel mogelijk hun vrijheid te laten behouden met zo min mogelijk pijn. De maatschappij wil dat de mensen zo lang mogelijk actief blijven en ik kan daaraan meehelpen door schoenen te maken waar mensen zich veilig en stabiel in voelen. Zo probeer ik een meerwaarde te bieden aan mijn klanten, zodat ze vooruit kunnen.”

O-Point organiseert op zaterdag 7 maart een officiële opening in de Stationsstraat 26 in Kluisbergen. Iedereen is welkom tussen 14 en 20 uur. Meer informatie over de winkel vind je op opoint.be.