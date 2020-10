Van High Hi tot BUURMAN en Begijn Le Bleu: Kluisbergen lanceert cultureel programma met veel gratis voorstellingen Lieke D'hondt

13 oktober 2020

10u08 0 Kluisbergen De cultuurdienst van Kluisbergen heeft heel wat mooie namen kunnen strikken voor het nieuwe cultuurseizoen. Ondanks de coronacrisis is een volledig programma uitgewerkt en om zo veel mogelijk mensen een kans te geven opnieuw cultuur te beleven, is de ruime meerderheid van de voorstellingen gratis.

Komiek Wouter Deprez mocht in september het cultureel seizoen in Kluisbergen al aftrappen, maar er staan nog veel andere voorstellingen op het programma. Zo komt Hetty Helsmoortel op 23 oktober een try-out spelen van haar nieuwe theatershow over het meest spraakmakende wetenschapsnieuws van 2020.

Op 6 november is het de beurt aan High Hi, een eclectische postpop band. In 2014 haalde de groep de finale van Humo’s Rock Rally en ze werden geselecteerd voor De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Na een uitverkochte Ancienne Belgique eerder dit jaar, komt High Hi nu ook naar De Brugzavel in Kluisbergen. Tickets voor deze show kosten 10 euro per persoon.

In 2021 komen ook Wouter Deboot, Carlos Liviau, Augustijn, Fabriek Artistiek, PINGPONGCLUB & the Radar Station, BUURMAN, Begijn Le Bleu, Wouter Bulckaert en Stokman & Vos langs in Kluisbergen. Een plaats reserveren kan via cultuur@kluisbergen.be en 055/23.16.19. Er zullen bij elke voorstelling extra maatregelen gelden in het kader van de coronacrisis.