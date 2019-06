Tot vandaag inschrijven voor rommelmarkt van christelijke sociale organisaties Kluisbergen Lieke D'hondt

24 juni 2019

11u40 11 Kluisbergen Snuisteren tussen leuke spulletjes kan op zaterdag 29 juni tussen 9 en 17 uur in zaal Brugzavel in de gelijknamige straat in Kluisbergen.

De christelijke sociale organisaties organiseren zowel in de zaal als buiten een rommelmarkt. Verkopers kunnen zich nog tot vandaag, 24 juni 2019, inschrijven via 0472/43.05.69 of rommelmarktkluisbergen@gmail.com.