Tom Decraene viert ‘achtste’ verjaardag: “Verjaren op een schrikkeldag is bijzonder” Lieke D'hondt

29 februari 2020

18u17 0 Kluisbergen Tom Decraene uit Avelgem viert in Ruien (Kluisbergen) zijn 32ste verjaardag. Op zich niet zo bijzonder, maar als je weet dat Tom geboren is op 29 februari, wordt het feestje al meteen speciaal. “Welkom op mijn achtste verjaardag”, grapt hij.

“Normaal geef ik geen feest als ik jarig ben, maar nu het een schrikkeljaar is en 29 februari ook nog eens op een zaterdag valt, geef ik nog eens een feest in een zaaltje in Ruien”, vertelt Tom. “Ik vind verjaren op een schrikkeldag wel heel bijzonder. Iedereen kan makkelijk onthouden wanneer ik jarig ben en ik hou ervan om de mensen uit te leggen waarom deze dag precies bestaat. Op het werk en ook in de feestzaal heb ik allerlei briefjes verspreid met tekst en uitleg over 29 februari. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat er ook een schrikkelseconde bestaat die om de zoveel maanden wordt toegevoegd aan de atoomklokken die als referentie dienen voor de tijdzones op aarde.”