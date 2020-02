Toch geen groot scherm aan de Kluis tijdens het EK: ontgoochelde organisatoren schrijven open brief aan gemeentebestuur Lieke D'hondt

26 februari 2020

16u19 0 Kluisbergen Het bestuur, de vrijwilligers, spelers, supporters en ouders van spelertjes van voetbalclub KFC Kluisbergen reageren samen met enkele horecazaken ontgoocheld op de beslissing van het gemeentebestuur om geen groot scherm toe te laten aan de Kluis. De organisatoren schrijven samen een open brief aan het college van burgemeester en schepenen.

Het had een groot feest moeten worden aan het recreatieoord Kluisbos in Kluisbergen, maar het draait nu al uit op een sisser. Voetbalclub KFC Kluisbergen wilde aan de Kluis een groot scherm plaatsen tijdens het Europees kampioenschap voetbal om er samen met enkele horecazaken en heel wat supporters van de Rode Duivels naar de wedstrijden te kijken. “Maar met een enorme ontgoocheling binnen het bestuur van KFC Kluisbergen, vrijwilligers, spelers, supporters, horecazaken en menige ouders van onze jeugd hebben we vernomen dat onze aanvraag voor het organiseren van het ‘EK op de Kluis’ is afgekeurd”, klinkt het in de open brief. “We waren nochtans al volop bezig met de planning en alle details zouden tot in de puntjes uitgewerkt worden.”

“Geen compromis gezocht"

Een deel van de opbrengst van het ‘EK op de Kluis’ zou gaan naar de nieuwe kledij voor de jeugdspelers van de voetbalclub. “Het is een publiek geheim dat er in onze gemeente ook ouders zijn die het financieel moeilijk hebben. Tal van organisaties spannen zich nu al in om deze groep mensen te steunen. Ook KFC vindt dit belangrijk en wil haar steentje bijdragen. Sport is belangrijk voor iedereen en bij ons zijn het niet alleen de resultaten die tellen. Helaas gooit het college van burgemeester en schepenen roet in het eten. Het college geeft liever een vergunning voor pure privébelangen, die nauwelijks omschreven zijn. De aanvraag voor deze vergunning werd goedgekeurd kort nadat we gestart waren met de communicatie op sociale media. Onze eigen aanvraag werd afgeschoten in de krant nog voor we ze hadden ingediend. We betreuren dat het college van burgemeester en schepenen geen initiatief heeft genomen om in overleg te treden en een compromis te zoeken om alle partijen te laten delen in de EK-vreugde.”

Dat het gemeentebestuur de vergunning weigert omdat de politie vraagt om maar één scherm per gemeente te plaatsen, vinden de organisatoren een drogreden. “Het politie-advies laat ruimte aan de gemeente om ervan af te wijken en toch meer dan één scherm toe te laten. Tijdens het weekend van de Ronde van Vlaanderen zijn er wel tientallen grote schermen en tienduizenden mensen op en rond de Kwaremont toegelaten.”

Lees hier de volledige open brief:

Open brief aan de burgemeester en schepenen,

Met enorme ontgoocheling binnen het bestuur KFC Kluisbergen, vrijwilligers, spelers, supporters, horecazaken en menige ouders van onze jeugd hebben we vernomen dat onze aanvraag voor het organiseren van het ‘EK op de Kluis’ is afgekeurd. We waren allen volop bezig met de planning, en alle details zouden tot in de puntjes uitgewerkt worden. Dit kon men al vaststellen tijdens het opmaken van onze aanvraagdocumenten, waar we zelfs een veiligheidsplan met risicoanalyse hadden voorzien. De locatie (recreatieoord Kluisbos) zou een schitterende locatie vormen, waar we springkastelen hadden voorzien voor onze allerkleinsten. Door de keuze van de locatie kon er geen ongenoegen komen vanwege geluidsoverlast, buren zouden op de hoogte worden gebracht van het gebeuren, en tevens worden uitgenodigd. Er waren reeds voorbereidende gesprekken met het Rode Kruis, om ons bij te staan bij de EHBO-post. Na 2 warme zomers, zou de hitte ons eventueel parten kunnen spelen. Ook daarom hadden we de plaats van het scherm zo gekozen dat we vanuit schaduwplekken onder de bomen de wedstrijden perfect konden volgen. Ook zitplaatsen zouden voorzien worden zodat ouders en grootouders op hun gemak van de wedstrijden konden genieten, terwijl de kinderen op een afgesloten weide konden ravotten en spelen.

Omdat er nieuwe kledij voor onze jeugdspelertjes wordt aangekocht, zou een deel van de opbrengst daarvoor gebruikt worden. Het is een publiek geheim dat er in onze gemeente ook ouders zijn die het financieel moeilijk hebben. Tal van organisaties spannen zich nu al in om deze groep mensen te steunen (speelgoedinzameling, pannenkoekenbak, …). Ook KFC vindt dit belangrijk en wil hieraan haar steentje bijdragen. Sport is belangrijk voor iedereen, en bij ons zijn het niet alleen de resultaten die tellen!

Maar helaas, ons college van burgemeester en schepenen gooit roet in het eten. Blijkbaar is dat allemaal niet belangrijk voor hen. Zij verkiezen de voorkeur om een vergunning af te leveren voor pure privé-belangen, die nauwelijks omschreven zijn. De aanvraag voor deze vergunning werd goedgekeurd kort nadat we gestart waren met de communicatie op sociale media. Onze eigen aanvraag werd afgeschoten in de krant zonder dat we ze al hadden ingediend. Wij betreuren dat het college van burgemeester en schepenen geen initiatief nam om in overleg te treden om tot een compromis te komen om alle partijen te laten meedelen in de EK-vreugde. Het politie-advies laat ruimte aan de gemeente om er van af te wijken en toch meer dan één scherm toe te laten. Het veiligheidsargument lijkt ons een drogreden als je bedenkt dat er tijdens het weekend van de Ronde Vlaanderen wel een tientallen grote schermen en tienduizenden mensen op en rond de Kwaremont toegelaten zijn… Raar maar waar! Maar bij ons doet dit de vraag rijzen of er andere belangen in het spel zijn?

Wat ook niet onbelangrijk is : Enkele jaren terug werd een uitbater gevonden voor het recreatieoord Kluisbos. Ook deze uitbater probeert om de ligweide, speeltuin, … terug wat leven in te blazen. Gaat men nu ook onze plaatselijke horecamensen al opleggen wat mag en niet mag?

EK op de Kluis